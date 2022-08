Un violento nubifragio ha colpito tutta la provincia di Massa Carrara, in modo particolare Marina di Carrara, dove ci sono stati diversi danni.

Maltempo a Marina di Carrara, violento nubifragio: danni in tutta la provincia

Un violento nubifragio si è scatenato sulla provincia di Massa-Carrara questa mattina, giovedì 18 agosto, intorno alle 10. Le prime informazioni parlano di una tromba d’aria tra Marina di Carrara e la zona industriale, ma la notizia deve essere confermata. Nella frazione carrarese il mercato settimanale è stato spazzato via e nella zona vicina al porto si sono scoperchiati dei tetti, finiti sul viale Da Verrazzano. In tutta la provincia ci sono stati danni, alberi abbattuti, rami caduti e pali della luce piegati.

Ci sono stati molti disagi per il traffico. Le chiamate ai Vigili del Fuoco, con richieste di interventi, continuano ad aumentare.

Marina di Carrara, la zona più colpita

La zona più colpita è Marina di Carrara, secondo le segnalazioni sui social network. Forti raffiche di vento hanno spazzato via tutto. I tetti si sono scoperchiati, un pattino di uno stabilimento balneare è finito in strada e la pineta vicinino a Carrafiere è stata decimata, con alberi tagliati di netto.

Le previsioni parlano di una “temporanea pausa delle precipitazioni nel pomeriggio, con schiarite, localmente ampie sul litorale in un contesto velato, poi dalla sera nuovo aumento dell’instabilità con rovesci temporaleschi in estensione nottetempo a tutta la provincia. Non si escludono fenomeni di forte intensità, con frequenti fulminazioni, colpi di vento ed occasionali grandinate“.