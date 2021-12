Maltempo, ancora perturbazioni sulla penisola: lanciata allerta meteo per il 9 dicembre

Anche per la giornata di giovedì 9 dicembre continua la situazione di maltempo. La protezione civile ha lanciato l'allerta meteo.

Il maltempo che in queste ultime ore ha colpito diverse aree della penisola continuerà ad imperversare anche nella giornata di giovedì 9 dicembre. La protezione civile ha lanciato l’allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico in gran parte del centro e sud – Italia.

Allerta meteo 9 dicembre, le aree interessate

Oltre a buona parte del centro-sud Italia saranno coinvolte anche alcune zone del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. L’allerta gialla è attesa anche nelle isole maggiori Sicilia e Sardegna, oltre che Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Abruzzo, Puglia e Umbria.

Allerta meteo 9 dicembre, attesi temporali e grandinate

Nella giornata di giovedì 9 dicembre, nelle aree interessate dall’allerta gialla, ci si potrà aspettare perturbazioni di forte intensità quali temporali, fenomeni di rovescio, grandinate o ancora forti raffiche di vento.

Allerta meteo 9 dicembre, l’avviso della protezione civile

Di seguito le aree interessate dal maltempo segnalate dalla Protezione Civile per la giornata di giovedì 9 dicembre 2021: