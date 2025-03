Nelle ultime 24 ore la Spagna è stata colpita da un’improvvisa ondata di maltempo, con gravi conseguenze in diverse località.

Spagna, devastante ondata di maltempo

Non solo l’Italia, ma anche la Spagna è stata colpita da una fortissima ondata di maltempo, che nelle ultime 24 ore ha messo in ginocchio diverse località. Le forti piogge sono causate dal passaggio della tempesta Laurence che non accenna a placarsi. C’è paura per il livello di molti fiumi, mentre sono già centinaia le evacuazioni.

Maltempo disastroso in Spagna con allagamenti diffusi: il bilancio è drammatico

Come abbiamo visto la Spagna è stata colpita da una fortissima ondata di maltempo. A Siviglia, una coppia è stata travolta da un torrente nel comune di Costantina. I Vigili del Fuoco hanno ritrovato un corpo vicino al luogo in cui l’auto si era ribaltata anche se ancora non si è certi che si tratti di uno dei due membri della coppia scomparsa. Intanto i fiumi Guadalhorce e Campanillas sono straripati a Malaga, portando all’evacuazione di diverse famiglie. Massima attenzione anche a Madrid, si teme per il livello del fiume Guadarrama.