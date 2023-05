Maltempo Emilia-Romagna, appello del sindaco di Ravenna: "Chiediamo tavolo con Regioni e Governo"

Nel corso della puntata speciale del Tg2 Post andata in onda venerdì 19 maggio è intervenuto come ospite il sindaco di Ravenna Michele De Pascale. Il primo cittadino del comune romagnolo ha fatto un bilancio del disastroso maltempo che ha colpito il ravennate e non solo, quindi la richiesta fatta in diretta: “Chiediamo l’apertura di un tavolo serio con gli enti locali, la Regione, il Governo. Non vogliamo ricostruire tutto come prima, ma meglio di prima”, ha spiegato.

Maltempo Emilia-Romagna, intervento di Michele De Pascale al Tg2 Post

Il sindaco di Ravenna ha esordito spiegando ciò che era già successo nel territorio del ravennate: “Nei giorni scorsi da Ravenna avevamo lanciato un allarme e, a seguito degli eventi tragici che hanno colpito le città della Romagna e dell’Emilia… avevamo percepito che ora questo problema si sarebbe spostato più vicino al mare, questa enorme acqua scendeva e veniva verso il mare. Questo nostro grido d’allarme è molto particolare perché il nostro è un territorio di bonifica che è stato tolto alle acque, ha avuto una grande risposta”.