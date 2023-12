Piogge intense e temporali hanno colpito il capoluogo campano, causando numerosi danni in città e in campagna.

Il maltempo si abbatte su Napoli

A Napoli si sono verificati allagamenti e disagi nelle aree costiere tra Licola e Varcaturo, frazioni di Giugliano in Campania. Nella mattinata di oggi il lago Patria è esondato in diversi punti, inondando le strade circostanti e anche il parcheggio di un albergo. Il problema sembrerebbe connesso all’insabbiamento della foce. Il maltempo ha anche determinato ingorghi e traffico in numerose zone della città. In via Madonna del Pantano, diventata quasi un fiume in piena, sono dovuti intervenire gli uomini della Sma Campania, società che si occupa di interventi di messa in sicurezza nella Regione.

Diramata allerta meteo

La Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta gialla, valida dalle 6 di martedì 5 dicembre per le prossime 24 ore. Gli esperti hanno invitato tutti i cittadini alla prudenza, avvisando della possibilità di “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente anche intenso“. Per far fronte alla nuova ondata di maltempo, il Comune di Napoli ha ordinato la chiusura dei “parchi cittadini. Sarà chiuso, inoltre, il pontile nord di Bagnoli e interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine“.