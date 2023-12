Le previsioni meteo indicano che nel weekend la neve sulle Alpi si estenderà anche in collina e in pianura. I dettagli.

Stando alle previsioni meteo aggiornate, nel weekend arriverà la neve sulle alpi. È quanto annunciato da Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it.

Previsioni meteo, nel weekend neve sulle Alpi

Tra le giornate di sabato 2 e domenica 3 dicembre, sono attese abbondati nevicate al Nord. La nove si sposterà dalle Alpi verso quote collinari fino ad arrivare, il prossimo lunedì 4 dicembre, anche sulla Pianura Padana.

Già a partire dal tardo pomeriggio di venerdì 1, la neve comincerà a cadere copiosa sulle Alpi a quota superiore ai 1500 metri, con accumuli di circa 40-50 cm/24 ore tra Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia. La pioggia, invece, si abbatterà sulla Liguria di levante e sulla Toscana.

Al Centro e al Sud, poi, si verificherà un rialzo delle temperature: si prevedono 20°C a Roma e 25°C a Siracusa.

Nevicate, calo delle temperature e pioggia

La nuova ondata di freddo in arrivo nel weekend in Italia settentrionale abbasserà la quota zero. Le nevicate, tra sabato 2 e domenica 3, continueranno a essere abbondati sulle Alpi ma si estenderanno, scendendo anche a quote di alta collina e interessando il settore centro-orientali. Sulle Alpi friulane, in particolare, potremmo vedere accumuli estremi, fino a 50-70 cm/24 ore.

La giornata di domenica 3 si connoterà principalmente per il sole ma le minime scenderanno sotto lo zero al Centro-Nord, regalando ai cittadini un freddo pungente. Nella serata di lunedì 4, si attendono nevicate sparse a Torino e a Milano.