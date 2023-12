Sospettava che lei lo tradisse così, accecato dalla gelosia, l’ha picchiata davanti al figlio di tre anni: è successo a Qualiano in provincia di Napoli dove un uomo di 24 anni è finito in manette per aver aggredito la compagna di 26 anni. Quest’ultima è stata ricoverata in ospedale, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

Napoli, sospetta un tradimento e aggredisce la compagna: cosa è successo

Stando a quanto riporta il “Quotidiano Nazionale” l’episodio è avvenuto nella tarda serata di sabato 2 dicembre. Il 24enne ha inizialmente alzato la voce, da lì la situazione è degenerata finendo con l’insultare, picchiare e strattonare la donna. La 26enne ha cercato di correre ai ripari rifugiandosi sul balcone: è lì che ha allertato il 112 e ha urlato chiedendo aiuto. Farà tuttavia in tempo a fornire l’indirizzo di casa, non riuscirà a portare a termine la chiamata perché il compagno le toglierà il telefono dalle mani.