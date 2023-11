Una terribile aggressione è avvenuta questa mattina in una casa del centro della città di Priverno, nella vicinanze di Latina. Un uomo, Germano Riccioni, è stato aggredito e ucciso in circostanze ancora da chiarire: anche la sua compagna, la 57enne Adele Colussi è rimasta gravemente ferita.

Secondo quanto si apprende, ad aggredire i fidanzati due sarebbe stato il giovane figlio della donna che, a seguito di una lite famigliare, si sarebbe scagliato armato forse di coltello contro Germano e Adele. I vicini di casa, sentendo tanto frastuono alle 6 della mattina, hanno chiamato i carabinieri che sono giunti sul posto qualche minuto dopo. L’aggressione è iniziata dentro casa e poi ha finito di consumarsi all’esterno; quando gli agenti sono giunti sul posto Germano era già morto.

Al momento non si conoscono tanti dettagli sull’aggressione di Priverno, gli agenti della Scientifica stanno ancora facendo le loro valutazioni sul luogo dell’omicidio. Dalle prime informazioni che arrivano, sembra che Germano sia stato attaccato da un oggetto contundente, come un vaso, o da un’arma da taglio. Adele è stata accompagnata dall’elisoccorso in ospedale dove è stata ricoverata in codice rosso.