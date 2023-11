Guardia giurata spara alla compagna di 35 anni e poi si uccide: la donna, soccorsa e portata in ospedale, è in condizioni critiche.

Spara alla compagna e poi si uccide: la terribile vicenda ha come protagonista una guardia giurata. L’uomo ha aggredito la donna con la quale conviveva che, al momento, si trova in ospedale in gravissime condizioni.

Spara alla compagna e si uccide: gravissima la donna

Intorno alle ore 13:00 di lunedì 13 novembre, una guardia giurata ha usato una pistola regolarmente detenuta per scagliarsi contro la compagna di 35 anni. Dopo aver sparato alla fidanzata, l’uomo si è barricato in casa e si è poi tolto la vita.

La donna, dopo essere stata colpita da un proiettile, è stata prontamente soccorsa dai paramedici del 118 e trasportata d’urgenza in ospedale in gravissime condizioni.

Al momento, non è noto il movente che ha spinto il responsabile del tentato omicidio a compiere un simile atroce gesto.

Indagini in corso: è giallo sul movente

La tragedia si è consumata a San Giorgio su Legnano, un comune in provincia di Milano, all’interno dell’appartamento in cui la coppia conviveva. Un appartamento che ha, purtroppo, fatto da sfondo all’ennesimo episodio di violenza contro le donne avvenuto in Italia.

Sul luogo della sparatoria, oltre ai sanitari, si sono recati anche i carabinieri che stanno indagando al fine di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.