Nella giornata di oggi è attiva un’allerta meteo in tutta la regione del Piemonte. Il capoluogo Torino, ma anche tante altre città della regione del Nord, sono state colpite da fortissime raffiche di vento che hanno divelto tetti delle case e impalcature. Un albero è caduto nella zona vicino allo stadio Olimpico Grande Torino.

Piemonte, maltempo: forti raffiche di vento

Danni ingenti in tutta la regione Piemonte a causa delle forti raffiche di vento che da alcune ore stanno colpendo diversi comuni. Nel corso della mattinata, è stato registrato un record alla Sacra di San Michele – a circa 1000 metri di altitudine – dove il vento ha raggiunto addirittura i 228 km/h. Anche in aeree pedemontane il vento si è fatto sentire, le raffiche hanno superato sotantemente i 120 km/h, velocità poco più basse in pianura.

Piemonte, maltempo: l’intervento dei caschi rossi

Per tutta la notte e nel corso dell’intera mattinata, sono state numerosissime le chiamate al comando dei Vigili del Fuoco. L’allarme nelle caserme è suonato in tutto il Piemonte soprattutto a causa dei tetti scoperchiati delle case. In via precauzionale, sono rimaste chiuse le scuole a Fiano, Vallo, Varisella, La Cassa e Nole.