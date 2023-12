Ancora guai per Leonardo Apache La Russa e il suo amico dj Tommaso Gilardoni: i due sono indagati per il presunto stupro ai danni di una ragazza di 22 anni che ha denunciato. Nei giorni scorsi, il figlio di Ignazio La Russa aveva affermato nel suo interrogatorio di aver avuto un rapporto con la giovane, ma che lei era assolutamente consenziente. Adesso, però, l’indagine si allarga: La Russa jr potrebbe essere coinvolto anche in un caso revenge porn.

Settimane addietro si era iniziato a parlare dell’esistenza di alcuni video che mostravano immagini inequivocabili del rapporto sessuale tra la 22enne e La Russa jr la notte tra il 18 e 19 maggio scorso. Ed è stata la stessa ragazza a presentare denuncia, per il momento a carico di ignoti, per la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti: il cosiddetto revenge porn. Secondo quanto si apprende, i tre video incriminati sarebbero stati trovati nel cellulare di Gilardoni, mentre in quello di Leonardo Apache era custodito un quarto filmato della serata che, però, non conteneva materiale sessualmente esplicito.

I due ragazzi hanno spiegato che anche la ragazza era d’accordo nel filmare il rapporto che, è stato ribadito ancora una volta, secondo loro era consenziente. Il legale della giovane, però, è venuto a sapere dell’esistenza di questi filmati dai media e subito dopo ha depositato la denuncia.