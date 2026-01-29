Il governo sta lavorando a un decreto legge di assegnazione delle risorse necessarie per le regioni che, negli, ultimi giorni, sono state colpite dal forte maltempo, ovvero Sicilia, Calabria e Sardegna. Nel pomeriggio convocato un Consiglio dei Ministri.

Maltempo, il governo sta lavorando a un decreto per le regioni colpite

In una nota diffusa da Palazzo Chigi, poco dopo la visita della premier Giorgia Meloni in Sicilia, il governo ha comunicato che sta lavorando a un decreto legge di assegnazione delle risorse necessarie per le regioni colpite da maltempo (Sicilia, Sardegna e Calabria).

“L’iniziale stanziamento di 100 milioni di euro, rappresenta solo la prima risposta ai territori colpiti, in attesa di un quadro più definito della situazione e una esatta quantificazione dei danni.” Oggi pomeriggio, alle 16.30, è stato infatti convocato un Consiglio dei Ministri.

Maltempo, parla Tajani: “Chiederemo fondo Ue di solidarietà”

Il maltempo negli scorsi giorni ha messo in ginocchio Sicilia, Sardegna e Calabria, per questo il governo sta lavorando a un decreto legge di assegnazione delle risorse necessarie per le tre regioni colpite dal ciclone Harry. Il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha aggiunto che l’Italia intende “chiedere l’aiuto del Fondo europeo di solidarietà.” Queste le sue parole all’arrivo alla riunione con gli omologhi Ue: “adesso dovranno essere preparati le analisi e i dati della protezione civile, ne abbiamo parlato anche al Consiglio dei Ministri, è giusto procedere come sempre abbiamo fatto. C’è sempre stata una risposta generosa da parte dell’Europa.”