Maltempo, in arrivo nevicate fino a 1000 metri di quota: le zone interessate

Maltempo, in arrivo nevicate fino a 1000 metri di quota: le zone interessate

Ancora maltempo in queste giornate critiche. Sono attese anche nevicate fino a 1000-1200 metri di quota.

Anche in questi ultimi sprazzi il maltempo non sta lasciando tregua. In questa giornata di domenica 5 novembre è attesa un’abbondante nevicata che potrebbe raggiungere anche i mille metri di quota. Sono diverse infatti le zone della penisola interessate dalle nevicate. Tra queste sono presenti anche la Valle d’Aosta, l’Alta Lombardia o ancora il Trentino-Alto Adige.

Maltempo, le zone interessate dalle nevicate

Tra le aree che potrebbero essere interessate dalle nevicate “a bassa quota” – riporta “Il Meteo.it” – ci sono anche il Piemonte e comuni quali Cortina D’Ampezzo (Belluno), Livigno (Sondrio), mentre per le province autonome di Trento e Bolzano potrebbero essere inclusi anche Madonna di Campiglio, Canazei o ancora Sonda. Si parla di nevicate fino a 1800/2000 metri nell’Appennino Centro-Settentrionale.

Autobus bloccato a Nova Ponente

Nel frattempo, si segnalano già disagi alla viabilità in Trentino-Alto Adige. Un autobus – si legge da TrentoToday – è rimasto bloccato a causa dell’abbondante nevicata avvenuta a Nova Ponente. Richiesto l’intervento dei vigili del fuoco che ha provveduto a liberare il mezzo. Sempre in queste ultime si segnalano decine di chiamate ai vigili del fuoco che hanno riguardato in special modo la liberazione di mezzi, incidenti stradali o ancora cadute di alberi.