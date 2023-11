Da Alfio Ciolini a Teresa Pecorelli e Giovanna Innocenti, continuando con i coniugi Antonio Madonia e Teresa Peronefino al 73enne morto folgorato nella sua abitazione: chi sono le sei vittime sinora accertate del maltempo in Toscana?

Maltempo in Toscana, chi sono le sei vittime: segnalati anche due dispersi

Marito e moglie di Lamporecchio travolti dall’acqua a Vinci, un uomo di 85 anni annegato in mezzo metro d’acqua a Montemurlo, una donna di 83 anni morta in una Rsa a Rosignano, un’anziana signora colpita da un malore mentre cercava di far uscire l’acqua dalla sua abitazione, un uomo di 73 anni folgorato nel suo garage a Prato.

Sono le vittime del maltempo che, da giovedì 2 novembre, sta mettendo a dura prova la Toscana. A pagarne le conseguenze, stando a quanto si evince dai dati sinora disponibili, sono soprattutto gli anziani.

Oltre alle sei vittime accertate, è morta anche una ragazza di 28 anni che si è sentita male mentre era nella sua casa a Oste di Montemurlo. Due, invece, i dispersi: un uomo di 84 anni è sparito a Prato ma la sua auto è stata trovata distrutta dall’acqua mentre un altro uomo di 69 anni è considerato disperso a Cambi Bisenzio.

Chi sono le vittime del maltempo in Toscana?

Alfio Ciolini

Alfio Ciolini, 85 anni, è stato una delle prime vittime del maltempo in Toscana a essere identificata. L’anziano risiedeva a Montemurlo, in provincia di Prato, ed è deceduto a seguito dell’esondazione del torrente Bagnolo. Non essendo riuscito a mettersi in salvo prima dello straripamento, l’85enne annegato in circa mezzo metro d’acqua.

Stando alle prime ipotesi formulate, pare che Ciolini – che viveva da solo ed era considerato autonomo nonostante la necessità di avvalersi di un deambulatore – sia caduto o a causa di un malore o per il pavimento scivoloso. Dopo la caduta, l’anziano non sarebbe più riuscito a rialzarsi, annegando.

Teresa Pecorelli

Sempre a Montemurlo, è deceduta Teresa Pecorelli, 84 anni. La signora è stata stroncata da un malore mentre stava mettendo in sicurezza la sua abitazione ubicata in via Garga. Anche se la zona in cui risiedeva l’84enne figura tra le aree del comune meno alluvionate, la violenza dei nubifragi ha costretto molti residenti a spalare via l’acqua dalle proprie case.

Pare che la donna fosse impegnata proprio in questa attività quando si è sentita male.

Giovanna Innocenti

Secondo quanto riportato da Il Tirreno, la donna di 83 anni deceduta giovedì 2 novembre in una Rsa di Rosignano, in provincia di Livorno, è stata identificata come Giovanna Innocenti. Sul decesso della signora stanno indagando i carabinieri, coordinate dalla Procura di Livorno, a fine di determinare dinamica e causa del decesso.

Quando il corpo ormai senza vita dell’83enne è stato ritrovato, si trovava in una stanza della Rsa allagata dalla seconda ondata di piena che proveniva da un vicino torrente. Al momento della tragedia, era in corso il trasferimento dei circa 20 pazienti ospitati presso la struttura.

Antonio Madonia e Teresa Perone

I corpi di due coniugi sono stati rinvenuti nella giornata di venerdì 3 novembre a San Pantaleo a Vinci, in provincia di Firenze, a poca distanza l’uno dall’altro. La coppia risultava scomparsa da giovedì 2 e subito era partite le ricerche a Lamporecchio, nel Pistoiese, dove risiedevano.

Marito e moglie sono stati identificati come Antonio Madonia, 70 anni, e Teresa Perone, 65 anni. A quanto si apprende, si trovavano nella loro auto quando il veicolo è stato travolto da un’ondata di acqua e fango che li ha fatti precipitare in un fosso insieme a parte della strada e a un piccolo ponte.

Uomo di 73 anni morto folgorato

La sesta vittima accertata, invece, pare sia un uomo di 73 anni morto folgorato nella sua abitazione a Prato, in via di Cantagallo. Il decesso dell’anziano è stato ricollegato al maltempo ma sono comunque in corso le verifiche della poliziache si sta occupando di effettuare i rilievi necessari.

Secondo le ricostruzioni effettuate, il 73enne sarebbe morto folgorato mentre cercava di staccare la corrente elettrica nella taverna della sua casa.