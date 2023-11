Scuole chiuse in Toscana sabato 4 novembre 2023 per il maltempo: l’elenco d...

Con il persistere del maltempo in Italia, molte scuole rimarranno chiuse sabato 4 novembre 2023 in Toscana.

In Toscana, molte scuole resteranno chiuse nella giornata di sabato 4 novembre a causa del maltempo che si è recentemente abbattuto sulla Regione, provocando anche la morte di almeno sei persone. L’instabilità climatica che ha travolto la Penisola ha spinto il Dipartimento della Protezione Civile a diramare un’allerta meteo rossa per il Veneto e allerte meteo arancioni e gialle nel resto del Paese. Di seguito, tutti i dettagli sui comuni che hanno stabilito la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Non si placa l’impetuosa ondata di maltempo che si è abbattuta sull’Italia. La situazione nelle Regioni colpite dai violenti nubifragi appare alquanto critica. La Toscana è una delle località maggiormente compromesse dall’instabilità climatica, come dimostrano gli allagamenti, i forti venti e le vittime che i nubifragi stanno provocando.

Stando a quanto riferito dalla Protezione Civile in considerazione delle previsioni meteo aggiornate, precipitazioni e temporali continueranno a intensificarsi su tutto il territorio nazionale nei giorni avvenire e, soprattutto, in Toscana.

In virtù delle allerte meteo e del maltempo, quindi, i sindaci di molti comuni toscani hanno deciso di firmare ordinanze per disporre la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

L’elenco dei comuni

Ecco i comuni in cui le strutture scolastiche rimarranno chiuse nella giornata di sabato 4 novembre:

Sesto Fiorentino;

Pistoia;

Serravalle Pistoiese;

Agliana;

Pontedera;

Prato;

Ponsacco;

Fucecchio;

Empoli.

Per quanto riguarda la decisione presa, il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi ha spiegato: “Lo abbiamo deciso in una riunione appena terminata con i sindaci, in particolare con quelli della Piana, vista la drammatica situazione che tanti territori stanno affrontando in queste ore. A Pistoia arrivano molti studenti proprio da quei Comuni che più sono stati colpiti e quindi ritengo doveroso chiudere”.