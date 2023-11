Gianni Pasquini, l’uomo di 69 anni disperso a causa dell’alluvione a Campi Bisenzio, è stato trovato morto. Il numero delle vittime causato dal maltempo in Toscana è salito ufficialmente a otto.

Nella giornata di sabato 4 novembre 2023 è stato trovato morto Gianni Pasquini, uomo di 69 anni che da due giorni risultava dispero a causa dell’alluvione a Campi Bisanzio, tra Firenze e Prato. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato travolto dall’acqua mentre stava cercando di mettere al riparo la sua automobile. Il numero delle persone morte a causa del maltempo e degli allagamenti è salito a otto.

Maltempo in Toscana, trovato morto l’uomo disperso: più di mille persone sfollate

Le alluvioni che hanno colpito la Toscana negli ultimi giorni sono state devastanti, tra le peggiori degli ultimi decenni per la regione. Hanno colpito violentemente le province del nord e al momento sono ancora in corso le operazioni di soccorso della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. Come riportato da La Nazione, ci sono oltre mille persone sfollate e sono stati stimati danni complessivi per oltre 300 milioni di euro.