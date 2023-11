Quello che hanno vissuto sulla loro pelle, in particolare fra i giorni del 2 e del 3 novembre, i cittadini toscani non potranno dimenticarlo per molto tempo. Il maltempo ha distrutto case e strade in diversi comuni, complice l’esondazione di fiumi e torrenti, e ha tolto la vita a sette persone. Proseguono le ricerche dei due dispersi rimasti.

Maltempo Toscana, trovata la settima vittima: sale il numero dei morti

Con il drammatico ritrovamento compiuto dai carabinieri e dai vigili del fuoco a Vinci, il numero delle vittime del maltempo di questi giorni in Toscana sale a quota sette. Le autorità, infatti, hanno ritrovato il cadavere di una donna che era data per dispersa. Si tratta di Teresa Perone, 65 anni, moglie del 70enne Antonino Madonia trovato anche lui senza vita qualche ora prima.

Maltempo Toscana, trovata la settima vittima: le ricerche

Marito e moglie vivano insieme a Lamporecchio e si trovavano in macchina nel momento in cui il torrente in piena li ha travolti. In quegli attimi concitati, i due anziani coniugi erano al telefono con la loro figlia che ha assistito in diretta alla tragedia.