Maltempo in Emilia-Romagna: crolla il ponte della Motta nel Bolognese

Disastro improvviso a causa del maltempo in Emilia-Romagna, dove crolla il ponte della Motta nel Bolognese. Da quanto si apprende in questi minuti il cedimento si è verificato in territorio di Molinella ed a causa dell’esondazione dell’Idice. Ma che cosa è successo di preciso? I media spiegano che in territorio di Molinella, a causa dell’esondazione del fiume Idice è crollato il ponte della Motta.

Maltempo in Emilia-Romagna: crolla un ponte

Si tratta dell’importante struttura che mette in collegamento la località Motta-Budrio con San Martino in Argine. Dopo l’allarme per il crollo del ponte le autorità hanno raccomandato di non avvicinarsi assolutamente alla zona coinvolta. Al momento non si hanno notizie di persone coinvolte nel crollo o di solleciti ai soccorritori per operazioni di salvataggio e recupero ma il dato drammatico è quello per cui in tutta l’area la situazione è davvero critica.

La pioggia non dà tregua alla regione

Tutto questo mentre la pioggia non dà tregua ai territori investiti dalla seconda pesante ondata di maltempo. Finora ci sono sei vittime accertate. Si tratta di un uomo di Forlì annegato nella sua abitazione, di una coppia deceduta in via Padulli nel quartiere Cava, di un uomo travolto da una frana a Casale di Calisese e di un uomo ed una donna residenti nel Cesenate. Situazione critica anche a Bologna, dove le esondazioni di canali e torrenti alle porte della città e nella Bassa stanno creando problemi serissimi.