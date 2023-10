Due ponti sono crollati a Saint-Martin-Vésubie, nel sud della Francia, a causa del maltempo. Il sindaco ha dichiarato che bisognerà evacuare la zona.

Maltempo in Francia, cadono ponti vicino a Nizza: “Bisogna evacuare”

Due ponti sono crollati a Saint-Martin-Vésubie, nel sud della Francia, a causa della forte ondata di maltempo che sta colpendo la zona, come riferito da Nice-Matin. Il ponte Maissa di Saint-Martin-Vésubie ha ceduto sommerso dalla piena, così come il ponte ‘Trois Ponts’, travolto da una colata di fango. “Bisognerà evacuare gli abitanti che si trovano nelle vicinanze” ha dichiarato il sindaco di Nizza, Christian Estrosi, in un messaggio su X. “La situazione è peggiorata in meno di dieci minuti” ha aggiunto l’ex ministro. L’allerta riguarda le case popolari Hlm e le case nei dintorni della riva destra del Boreon. “Le strade tra i ponti Maissa e quello di Venanson rischiano ad ogni istante di essere portate via” ha dichiarato Eric Galliani, giornalista di Nice Matin che si trova sul posto. La struttura del Pont de Maissa aveva già ceduto durante il passaggio della tempesta Alex nel 2020. In previsione del passaggio della tempesta nella notte sono state evacuate 85 persone da un campeggio ad Antibes.

Maltempo in Francia: interrotto il traffico ferroviario

Il traffico ferroviario sulla Ventimiglia-Cuneo è interrotto in entrambi i sensi da questa mattina, per via di uno smottamento e per la caduta di massi in territorio francese, dopo Breil, in alta val Roya. Il treno delle 6.18 non è potuto partire per l’allerta frane e al momento circolano solo quelli tra Limone Piemonte e Cuneo. Probabilmente la ferrovia rimarrà chiusa fino a domani.