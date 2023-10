Previsioni Meteo, allerta maltempo in 4 regioni: ecco quali

Previsioni Meteo, allerta maltempo in 4 regioni: ecco quali

Il maltempo sta arrivando in Italia ed è già stata diramata un'allerta meteo che coinvolge quattro regioni.

Il maltempo arriva in Italia ed è già stata diramata un’allerta in diverse regioni. La situazione è destinata a peggiorare nei prossimi giorni e le temperature a cui ci eravamo abituati sono ormai un ricordo.

Previsioni Meteo, arriva il maltempo in Italia

Il maltempo inizia a colpire l’Italia e le temperature estive ad ottobre sono ormai un lontano ricordo. Nelle prossime ore la situazione è destinata a peggiorare. Gli ombrelloni sono stati ufficialmente chiusi ed è tempo di tirare fuori k-way e ombrelli. L’allerta gialla è scattata in quattro regioni, dove si registreranno abbondanti piogge e forte vento. Nella giornata di oggi, 17 ottobre, le condizioni atmosferiche non sono delle migliori. Sono previste precipitazioni diffuse a carattere temporalesco con frequente attività elettrica e potenti raffiche di vento.

Previsioni Meteo, allerta maltempo in 4 regioni: ecco quali

L’allerta meteo coinvolge le regioni Calabria, Campania, Basilicata e Puglia. Il maltempo arriverà anche al centro-nord nei prossimi giorni. Le piogge ci saranno il 18 ottobre sulle Alpi Occidentali, in Liguria, in Emilia Romagna, in Lombardia, Triveneto, Levante Ligure, bassa Lombardia, basso Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Le temperature sono destinate ad aumentare nelle regioni centrali e meridionali.