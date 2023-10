Il colonnello Mario Giuliacci ha parlato delle previsioni del mese di ottobre, spiegando quello che potrebbe accadere dal punto di vista del meteo nei prossimi giorni. Se pensavate che il grande caldo estivo fosse ormai del tutto alle spalle, forse vi stavate sbagliando.

Meteo, le previsioni di Giuliacci: il clima ad ottobre

Dopo mesi di caldo afoso e di temperature sopra la media, negli ultimi giorni il clima sembrava essere realmente entrato nella sua fase autunnale. Le piogge continuano ad essere scarse, ma il termometro non segna più valori completamente fuori stagione. E allora largo ai giubbini e alle felpe più pesanti, dopo che per mesi il nostro armadio è stato occupato solo da t-shirt e pantaloncini corti. Ma le temperature fuori stagione, forse, non ci hanno abbandonato del tutto per questo 2023, o almeno questa è l’idea del colonnello Mario Giuliacci.

Meteo, le previsioni di Giuliacci: cosa accadrà nei prossimi giorni

Secondo il meteorologo, già da questo fine settimana e in particolare dai giorni del 19 e 20 ottobre, infatti, le temperature in Italia subiranno un nuovo rialzo. “Queste giornate saranno di nuovo caratterizzate da caldo anomalo, specie al centro e al Sud, con possibili punte di 30 gradi e oltre“ – racconta Giuliacci – “Questa volta però il caldo insolito durerà poco perché nel prossimo weekend è atteso un brusco calo termico, complice anche il via vai di perturbazioni.” Dunque per gli amanti delle temperature più fredde questa volta la sofferenza sarà breve.