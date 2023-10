Ruba una moto, e mentre sta scappando a velocità folle si schianta con un’altra auto: a farne le spese è il 43enne automobilista, che è morto.

Incidente a Firenze: moto rubata si schianta contro un’auto

Tragedia a Firenze nella notte tra lunedì e martedì 17 ottobre, intorno alle ore 02:00. Un violento incidente è avvenuto in via Gioberti, e un uomo di 43 anni ha perso la vita.

Lo scontro è avvenuto tra l’auto alla cui guida c’era proprio la vittima, e una moto, che secondo le ricostruzioni, sarebbe stata rubata poco prima. Infatti, il ladro stava sfrecciando, probabilmente ancora in fuga, in contromano, quando la sua corsa si è interrotta bruscamente, finendo contro la Fiat Panda del 43enne, che è morto.

L’arrivo dei soccorsi e l’intervento per sgomberare la strada

I vigili del fuoco sono giunti immediatamente, intenti nel liberare l’uomo dall’abitacolo. Purtroppo però, una volta raggiunto il corpo, hanno potuto solo costatarne il decesso. Sul posto in pochissimo tempo sono arrivati anche il personale medico del 118 e la polizia municipale.

I due malviventi – uno alla guida della moto e l’altro dietro, sempre in sella – sono stati trasportati all’Azienda Ospedaliero Universitaria “Careggi” di Firenze, uno in codice giallo e l’altro più grave, in codice rosso.