Un gravissimo incidente stradale è avvenuto nel corso della mattinata di ieri, domenica 3 settembre, fra le strade di Sant’Antonino di Susa, in provincia di Torino. Un’automobile e una motocicletta sono andate a schiantarsi con estrema violenza provocando la morte dei conducenti di entrambi mezzi.

Torino, incidente tra auto e moto: morte due persone

Dramma a Sant’Antonino di Susa, dove ieri mattina due persone hanno perso la vita in seguito ad un violento scontro tra auto e moto. I loro nomi sono Gabriele Paleari, 28enne originario di Desio (in provincia di Monza Brianza) ma residente da tempo a Bruino e Domenico Storzillo, 75enne nativo di Gragnano (in provincia di Napoli) ma residente proprio a Sant’Antonino di Susa. Gabriele era alla guida della motocicletta – una Suzuki Gsx R1000, mentre Domenico di una Chevrolet Matiz. Per motivi ancora da accertare i due mezzi sono andati a collidere e l’auto, dopo lo scontro, si è ribaltata su un fianco.

L’intervento dei soccorsi e la morte dei due uomini

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che si sono occupati di estrarre il corpo di Domenico che era rimasto incastrato fra le lamiere della sua automobile. I medici del 118 hanno provato a rianimare il 75enne che, però, era morto sul colpo. Stessa sorte, purtroppo, anche per Gabriele: inutili tutti i tentativi di salvataggio, i sanitari non hanno potuto fare altro se non dichiarare anche il suo avvenuto decesso. I carabinieri stanno indagando a fondo sulla dinamica dell’incidente.