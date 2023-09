È stata insultata da dei bambini perché calva: è successo a Miriam, maestre di 28 anni, mentre era in vacanza a Porto Cervo.

A Porto Cervo, una maestra calva è stata insultata da alcuni bambini. Il gruppo di ragazzini ha sputato addosso alla donna della granita. A seguito dell’episodio, la protagonista della vicenda ha denunciato l’accaduto sul suo profilo Facebook.

Maestra calva insultata da bambini, il racconto di Miriam

“Stavo passeggiando tranquillamente quando mi sono sentita sputare sul piede con la cannuccia”. È il racconto di Miriam, maestra di 28 anni. L’episodio si è verificato mentre la giovane donna si trovava in vacanza a Porto Cesareo, in Puglia.

Proprio durante la sua vacanza a Porto Cervo, la 28enne è finita nel mirino di un gruppo di ragazzini del posto che l’hanno schernita per il suo essere calva a causa dell’alopecia.

Il post su Facebook: “Mi hanno sputato addosso della granita”

Lo sgradevole episodio è diventato rapidamente virale sui social dato che la maestra ha denunciato l’accaduto sul suo profilo Facebook.

“L’estate è senza parrucche, è libertà”, ha scritto la 28enne. “Insegnate ai vostri bambini la gentilezza, la comprensione, l’inclusività, la normalità dell’essere diversi, l’amore. Se invece non siete più dei bambini, imparate tutto questo, perché si ‘ci sono anche le donne pelate’ e no ‘non sono una strega pelata’ non c’è bisogno di sputarmi la granita alla menta addosso”, ha concluso.