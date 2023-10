Tragico incidente sulla Braccianese: lo scontro frontale tra due auto ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre cinque. Sul sinistro mortale, stanno indagando le forze dell’ordine della Capitale.

Incidente sulla Braccianese, scontro frontale tra due auto: una vittima e cinque feriti

Nel pomeriggio di lunedì 16 ottobre, intorno alle 16:00, un terribile sinistro stradale si è consumato tra via Braccianese e via Villarbasse, a Roma. Sulla base delle informazioni sinora diffuse, l’incidente si è verificato nel momento in cui una Jeep Wrangler e una Lancia Y hanno impattato l’una contro l’altra.

A seguito dell’accaduto, cinque persone sono rimaste ferite mentre una donna di 39 anni è morta a causa dei traumi riportati nello schianto. La vittima viaggiava a bordo della Lancia Y insieme al marito e ai suoi due figli, un bambino di 11 anni e una bambina di 7 anni.

Dinamica e soccorsi

Sul luogo dell’incidente, si sono prontamente recati i vigili del fuoco, gli agenti del XV gruppo Cassia della polizia di Roma Capitale e i sanitari del 118, dislocati a bordo di autoambulanze e di un elisoccorso. I paramedici hanno accertato la morte della 39enne e prestato soccorso agli altri feriti.

Il marito della vittima è stato portato all’ospedale di Bracciano in codice rosso mentre i due bambini sono stati trasferiti tramite elisoccorso all’ospedale Gemelli di Roma, sempre in codice rosso.

Alquanto gravi, poi, sono anche le condizioni dei due soggetti – padre e figlia – che si trovavano nella Jeep Wrangler. I due, proprio come gli altri tre occupanti della Lancia Y, sono stati trasportati al Sant’Andrea in codice rosso.

Le autorità stanno indagando al fine di ricostruire la dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità dei conducenti dei due mezzi.