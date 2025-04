Maltempo in Lombardia e Piemonte: allerta per esondazioni e frane

Un’ondata di maltempo senza precedenti

Negli ultimi giorni, la Lombardia e il Piemonte sono stati colpiti da un’ondata di maltempo che ha portato a condizioni meteorologiche estreme. Le previsioni di Arpa Lombardia indicano che, sebbene ci siano state alcune schiarite, la situazione rimane critica, con piogge abbondanti e venti forti che continuano a interessare la regione. Le autorità locali hanno attivato misure di emergenza per far fronte a frane e allagamenti che hanno colpito diverse aree, in particolare il Canavese e il Milanese.

Frane e allagamenti: le zone più colpite

In provincia di Torino, il maltempo ha causato frane e allagamenti, con il livello delle acque del Po e dell’Orco in costante aumento. A Chivasso, il torrente ha straripato, creando situazioni di pericolo per i residenti. Le strade sono state chiuse e i vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire per rimuovere alberi caduti e gestire le emergenze. A Ivrea e Banchette, le esondazioni della Dora hanno costretto le autorità a monitorare la situazione, mentre a Chiaverano sono stati evacuati diversi residenti per precauzione.

Misure di emergenza e interventi dei vigili del fuoco

La Protezione Civile è stata attivata in diverse località, con i vigili del fuoco che hanno effettuato oltre 300 interventi in tutto il Piemonte. Le autorità hanno chiuso strade e ponti per garantire la sicurezza dei cittadini. A Casale Monferrato, il sindaco ha avvertito della possibilità di evacuazioni in caso di ulteriore innalzamento dei livelli del Po e del Sesia. Anche in Liguria, il maltempo ha causato esondazioni e frane, con le squadre di soccorso impegnate a liberare le strade e a soccorrere le persone intrappolate.

Previsioni e monitoraggio della situazione

Le previsioni meteorologiche indicano che il maltempo continuerà a imperversare nelle prossime ore, con ulteriori piogge attese. Le autorità stanno monitorando attentamente i livelli dei fiumi e dei torrenti, avvisando la popolazione di prestare attenzione e di seguire le indicazioni delle autorità locali. La situazione rimane critica e le misure di emergenza sono in atto per garantire la sicurezza dei cittadini.