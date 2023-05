Il maltempo sta mettendo in ginocchio gran parte dei territori dell’Emilia Romagna. I fiumi esondano e ricoprono di acqua le strade: il bollettino della notte è tragico. 8 persone sono state ritrovate morte e ci sono anche quattro dispersi.

Romagna, il maltempo continua ad imperversare: otto vittime

L’ondata di maltempo che ha investito la Romagna ha causato la morte di tre persone. Il primo, un 70enne di Ronta di Cesena, è stato trovato senza vita questa mattina dai vigili del fuoco in via Masiera Seconda. Il secondo, residente a Forlì, è morto annegato nella sua casa di via Firenze, nelle vicinanze del fiume Montone. L’uomo era rimasto incastrato al piano terra della sua abitazione e per lui non c’è stato nulla da fare: i caschi rossi sono riusciti a mettere in salvo sua moglie. Nelle prime ore della mattinata di oggi, poi, è stata confermata la morte anche di una terza persona: un uomo è, infatti, annegato a Cesenatico sul litorale di Zadina.

Ci sono anche quattro dispersi: proseguono le ricerche

I soccorritori, nel frattempo, fanno sapere che almeno quattro persone sarebbero al momento disperse. Tre di loro sono residenti della città di Forlì, mentre uno è originario di Cesena. Gli evacuati sono migliaia, con tantissime persone che si sono rifugiate sui tetti delle proprie abitazioni in attesa di un aiuto.