Maltempo in Sicilia, allagamenti e voli dirottati: a Palermo proteste per i rifiuti nelle strade

Disagi alla circolazione e diverse telefonate ai vigili del fuoco sono il risultato del maltempo in Sicilia: problemi per il traffico aereo.

Una forte ondata di maltempo sta colpendo la Sicilia: particolari problemi si registrano nella città di Palermo.

Maltempo in Sicilia, disagi a Palermo e Trapani

Secondo quanto riportato dalla Gesap, società a cui spetta la gestione dell’aeroporto locale, tre voli provenienti da Milano Malpensa sono stati dirottati presso lo scale di Catania, un quarto a Cagliari.

Problemi anche a Trapani con un altro volo dirottato (proveniva da Trieste ndr).

Maltempo in Sicilia, strade allagate a Palermo

Diverse strade, così come alcuni sottopassaggi, sono rimasti allagati a Palermo. Problemi alla circolazione in diverse zone cittadine, soprattutto in alcune arterie centrali del capoluogo siciliano. Sul posto i vigili del fuoco che stanno ricevendo decine e decine di richieste d’aiuto. Paura in via Ferri, sempre a Palermo, per un palo della luce caduto a causa del forte vento.

L’episodio è accaduto vicino l’istituto Duca Abruzzi-Libero Grassi, precisamente a poca distanza di cancelli della scuola. Per fortuna nessuna persona è stata colpita.

Maltempo in Sicilia, la segnalazione delle autorità

La Protezione civile aveva comunque diffuso l’allerta di rischio idrogeologico fino alla mezzanotte di mercoledì 6 ottobre 2021. L’allerta arancione è stata annunciata con diverso anticipo, così come i consigli su come comportarsi in questi casi.