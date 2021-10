Maltempo in Sicilia, il colonnello Guidi: “In arrivo nuovi temporali, non si escludono cicloni e precipitazioni intense già iniziate nel Siracusano"

Sul furioso maltempo che sta imperversando in Sicilia il parere di un esperto come il colonnello Guido Guidi è importante, specie se annuncia peggioramenti drastici di una situazione già grave: “Sono in arrivo nuovi temporali e non si escludono cicloni”. Su Fanpage le affermazioni dell’ufficiale adetto al meteo dell’Aeronautica Militare non danno un quadro roseo.

La nuova perturbazione attesa per i prossimi giorni arriva dopo lo sfacelo nel Catanese e in sincrono con una burrasca forza sette sul canale di Sicilia.

Maltempo in Sicilia, il colonnello Guidi: “Forti temporali dal pomeriggio”

E dal pomeriggio di oggi, 28 ottobre, sono previsti venti molto sostenuti e nuove precipitazioni intense sulla parte orientale della Sicilia. Ha spiegato Guidi che “non è escluso che possano cadere di nuovo 200 millimetri di pioggia”.

E ancora: “In queste ore lo stato di allerta meteo per la regione Sicilia è arancione per il settore orientale-occidentale e giallo per quello centrale, ma si dovrebbe andare verso una nuova intensificazione del maltempo”.

Il colonnello Guidi sul maltempo in Sicilia: “Venti e precipitazioni intense a cominciare dal Siracusano”

“Vale a dire l’arrivo di nuovi venti molto sostenuti di grecale e nuove precipitazioni intense a iniziare dalla provincia di Siracusa fino al settore orientale nel corso della notte”.

Le dolenti note arrivano con l’identificazione della tipologia possibile di quegli eventi.

Cicloni mediterranei, sul maltempo in Sicilia il colonnello Guidi non li esclude

Ha spiegato l’ufficiale: “Saranno ancora una volta intensi già a partire dal tardo pomeriggio sera di domani, se poi questi possano

essere più o meno attribuiti con particolare intensità o struttura tali da farlo diventare quello che si definisce un tropical o un ciclone del mediterraneo con caratteristiche simil Tropical-Like Cyclone”.

Incerto ma comunque messo all’ordine delle cose possibili.