Maltempo in Sicilia, scuole chiuse mercoledì 27 ottobre: l’elenco dei comuni

A causa del maltempo che ha travolto il Sud Italia e la Sicilia orientale, molte scuole resteranno chiuse mercoledì 27 ottobre: l’elenco dei comuni.

A causa della violenta ondata di maltempo che si è abbattuta in Italia Meridionale, concentrandosi principalmente sulla zona orientale della Sicilia, molte scuole dell’isola rimarranno chiuse nella giornata di mercoledì 27 ottobre.

Maltempo in Sicilia, scuole chiuse mercoledì ottobre: allerta meteo

Il maltempo che, negli ultimi giorni, ha travolto l’Italia Meridionale ha portato il Dipartimento della Protezione Civile a diramare svariate allerte meteo arancioni e gialle in Sicilia, per la giornata di mercoledì 27 ottobre.

La forte instabilità climatica e i violenti nubifragi provocati dal Ciclone Mediterraneo, unitamente alle allerte meteo comunicate dalla Protezione Civile, hanno spinto i sindaci di numerosi comuni meridionali ad attivarsi. Già nella giornata di martedì 26 ottobre, molte scuole in svariati comuni della Calabria e della Sicilia sono rimaste chiuse. Nel caso della Sicilia, la sospensione delle attività scolastiche è stata protratta anche alla giornata di mercoledì 27 ottobre.

Maltempo in Sicilia, scuole chiuse mercoledì 27 ottobre: la situazione climatica

Da un punto di vista climatico, dopo un momentaneo miglioramento del meteo, il maltempo ricomincerà ad acuirsi nella giornata di mercoledì 27 ottobre. Il Ciclone Mediterraneo, infatti, che sta devastando il Sud Italia ha spinto la Protezione Civile a diramare un’allerta arancione in province della Sicilia orientale come Messina, Catania, Siracusa e Ragusa. Per il resto della Sicilia e per la Calabria, invece, il livello dell’allerta meteo si è abbassato a giallo.

Ciononostante, le autorità competenti hanno annunciato che il meteo registrerà un ulteriore peggioramento, intensificandosi in modo considerevole nelle giornate di giovedì 28 e venerdì 29 ottobre.

Maltempo in Sicilia, scuole chiuse martedì 27 ottobre: l’elenco dei comuni

In Sicilia, le scuole che resteranno chiuse nella giornata di mercoledì 27 ottobre a causa del maltempo, riguardano le seguenti province e i seguenti comuni della Regione.

In particolare, in Sicilia rimarranno chiuse tute le scuole nei comuni di:

Messina

Motta Camastra, in provincia di Messina

in provincia di Messina Santa Domenica Vittoria, in provincia di Messina

in provincia di Messina Letojanni, in provincia di Messina

in provincia di Messina Siracusa (intera provincia)

(intera provincia) Catania

Acireale, in provincia di Catania

in provincia di Catania Pedara, in provincia di Catania

in provincia di Catania Biancavilla, in provincia di Catania.

Nel comune di Biancavilla, in provincia di Catania, la sospensione delle attività scolastiche è stata estesa anche alla giornata di giovedì 28 ottobre.

Il comune di Messina

Per quanto riguarda gli edifici scolastici situati nel comune di Messina, invece, questi resteranno chiusi anche nelle giornate di giovedì 28 e di venerdì 29 ottobre. La notizia è stata confermata dal sindaco Cateno De Luca che ha motivato la decisione presa sottolineando i problemi di viabilità causati dal maltempo lungo la A18 Messina-Catania.

Il tratto dell’autostrada in prossimità della zona peloritana a causa del rischio di frane.