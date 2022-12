Maltempo, nel Cosentino frane e smottamenti

Maltempo in Sud Italia annunciato dalla Protezione Civile, nel Cosentino si sono registrate frane e smottamenti.

A Vaccarizzo ci sono frazioni irraggiungibili e molte aree sono state allagate. Secondo i media locali nel centro della provincia di Cosenza sono state irraggiungibili per ore (non ci sono ancora informazioni aggiornate ad ora) le due frazioni Croce Maurizio e Pillone.

Nel Cosentino frane e smottamenti

Si tratta di due abitati posti sulla strada che porta ad Acri. La causa sta nelle frane e degli smottamenti che si sono determinati nelle ore scorse a seguito delle abbondanti precipitazioni.

I dati pubblicati spiegano anche che ci sarebbero 10 nuclei familiari isolati. Le criticità sul territorio comunale non sono solo queste: intanto i mezzi del Comune e le imprese sono state al lavoro e lo sarebbero tuttora allo scopo di liberare le strade dai detriti.

Dieci famiglie rimaste isolate

Il sindaco Antonio Pomillo è presente sul territorio ed ha coordinato le operazioni di sua pertinenza. Il primo cittadino ha spiegato che gli interventi sono stati resi “ancora più difficoltosi dalla pioggia incessante”.

L’invito del sindaco ai cittadini è di restare a casa e di non mettersi alla guida visti gli allagamenti. In contrada Maraniga un albero si è spezzato ed è caduto, sbarrando la strada, “per fortuna senza conseguenze per cose e persone”.