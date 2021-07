Maltempo in Veneto tra le province di Vicenza e Padova: crollano due gru

Una grave ondata di maltempo si è abbattuta su diverse zone del Veneto: necessario l’intervento anche dei vigili del fuoco.

Una grave ondata di maltempo ha colpito il Veneto: gravi i danni creati nelle province di Vicenza, Padova e Rovigo. Venti forti con raffiche tra 70 e 85 chilometri orari, soprattutto in alcune zone della provincia vicentina.

Maltempo in Veneto, forti raffiche di vento

I venti stanno provocando numerosi danni. Sui social sono state intanto pubblicate le foto di due gru ribaltate a causa delle raffiche che hanno colpito la zona. Una di essere sarebbe stata spazzata dal vento, l’altra quasi abbattuta. Nel frattempo in provincia di Padova i venti che hanno raggiunto i 50 chilometri orari hanno provocato la caduta di numerosi rami sulle strade: numerosi i disagi creati alla circolazione.

Maltempo in Veneto, la situazione

Si segnalano disagi anche a Villa Contarini, così come a Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova. I forti temporali hanno creato problemi all’interno del complesso monumentale di Villa Contarini: necessario l’intervento dei funzionari del patrimonio per verificare i danni provocati. Sono in corso anche le dovute verifiche in merito alla rottura di decine di finestre d’epoca su cui si sono abbattuti degli alberi, ma anche di due finestrone storiche in metallo e altrettante in altre zone della struttura.

Nel frattempo il personale della società che si occupa di gestire il patrimonio regionale è al lavoro per rimuovere i rami e le piante che si sono abbattute sulla struttura. Necessario l’ausilio di ditte esterne specializzate. Il maltempo ha inoltre provocato gravi disagi ad alcuni abitanti che sono rimaste senza luce per diverso tempo.

Maltempo in Veneto e non solo, cosa è accaduto

Nel frattempo non si ferma il maltempo che da giorni si è abbattuto sul Nord Italia.

Dopo le forti piogge e i violenti temporali registrati domenica 25 luglio 2021, nuove grandinate si sono registrate in diverse zone. Nella provincia di Sondrio e in quella di Como si segnalano frane e smottamenti. Una tromba d’aria si è abbattuta su Gallarate, in provincia di Varese, dove il vento ha scoperchiato il tetto di un palazzo. Disagi sull’autostrada A1 con una fitta grandinata che ha distrutto diverse parabrezza delle automobili in transito tra Piacenza e Parma.

Altra settimana d’emergenza anche in Belgio. Il maltempo continua a fare danni nella regione della Vallonia. Forti temporali hanno creato pesanti allagamenti nelle strade di alcune città. Diverse case sono state evacuate a causa di possibili crolli.