Non si arresta la perturbazione che sta coinvolgendo il Nord Italia: una violenta grandinata si è abbattuta tra Piacenza e Parma, causando seri problemi al traffico e molti danni alle auto.

Grandinata tra Piacenza e Parma, continua il maltempo al Nord

Non si ferma il maltempo che nelle ultime ore si è abbattuto sul Nord Italia. Dopo le forti piogge e i violenti temporali di domenica 25 luglio, nuove grandinate si sono registrate in diverse zone del Nord. Nella provincia di Sondrio e in quella di Como si segnalano frane e smottamenti. Una tromba d’aria si è abbattuta su Gallarate, in provincia di Varese, dove il vento ha scoperchiato il tetto di un palazzo.

Violenti grandinate anche in Brianza e nella Bergamasca.

In particolare, nella giornata di lunedì 26 luglio ha causato seri problemi la grandine che ha colpito il territorio tra Piacenza e Parma, danneggiando le auto in viaggio lungo l’autostrada A1.

È proprio la grandine l’evento più dannoso denunciato dalla Coldiretti. Il lavoro frutto delle fatiche di un anno intero è stato gravemente danneggiato in pochi minuto. È successo in provincia di Lecco, dove coltivazioni di mais e ortaggi sono stati sono stati rovinati dalla tempesta di acqua, vento e ghiaccio.

Nella provincia di Mantova, invece, danneggiati i vigneti di merlot, cabernet e chardonnay, ma anche di mais, kiwi e pomodoro. “Una vera calamità in un momento particolarmente delicato per le coltivazioni agricole con la raccolte in corso mentre ci si avvicina alla vendemmia”, dichiara Coldiretti.