Dopo giorni terribili, la perturbazione che ha colpito la Toscana sembra essere passata. Nuove piogge arriveranno presto, ma il peggio è alle spalle e il governatore Giani può tirare le somme dei danni.

Tregua maltempo in Toscana: la conta dei danni

Il bilancio delle vittime è fermo a otto anche se le speranze per l’unico disperso rimasto si riducono sempre di più con il passare delle ore. Non si può non partire da qui, elencando i terribili danni causati dal maltempo in Toscana. Dopo giorni di paura, il meteo ha deciso di lasciare un po’ di tregua alla regione italiana, che si lecca le ferite. In provincia di Prato e di Pistoia ci sono molte aree ancora

sommerse dall’acqua e dal fango e tanti cittadini sono costretti a dormire fuori casa: da qui si deve partire per far tornare tutto alla normalità.

Tregua maltempo in Toscana: parla Giani

“Vedo in mezzo miliardo la cifra degli interventi che dovranno essere fatti sull’area Firenze-Prato-Pistoia, poi c’è da quantificare anche ciò che è avvenuto a Pisa e Livorno“ – racconta il governatore della regione Eugenio Giani – “Incomincia ad essere forte la richiesta di chiarezza sulle procedure per ottenere rimborsi ed avere una compensazione dei danni subiti. Danni che quantifico in almeno cinquecento milioni di euro, tra pubblico e privato, in un’area della Toscana, come quella tra Firenze, Prato e Pistoia, che è tra le più laboriose, densa di piccole e medie imprese, con case che si alternano ad aziende e capannoni.” Per questo motivo, il presidente della Toscana lancia un appello agli istituti bancari: “In questo momento c’è bisogno di grande tolleranza e supporto. Dobbiamo studiare modi per sospendere i mutui: tanti me lo hanno chiesto. Studiamo anche un modo per fermare la concentrazione di bollette: chiederò una sospensione per gli alluvionati“.

