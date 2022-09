Maltempo, violenti temporali tra Marche e Umbria: alluvione a Cantiano

La situazione tra il Nord delle Marche e l'Umbria è preoccupante. A causa di un violento maltempo le strade si sono allagate. Disagi alla circolazione.

Ancora un’emergenza maltempo si è abbattuta sulla nostra penisola in queste ultime settimane. Questa volta è accaduto – fa sapere la pagina Facebook Tornado in Italia – tra il Nord delle Marche e l’Umbria. Stando a quanto emerge dalle foto che sono state diffuse in rete, la situazione è preoccupante tanto che, in alcune zone del comune di Cantiano, l’acqua sarebbe arrivata persino al primo piano degli edifici.

Maltempo tra le Marche e l’Umbria: le zone colpite