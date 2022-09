Un violento temporale a colpito la città di Napoli, causando frane e allagamenti. Situazione difficile anche in Toscana.

Un violento temporale a colpito la città di Napoli, causando frane e allagamenti. Situazione difficile anche in Toscana e nelle Marche.

Maltempo, violento temporale a Napoli: frane e allagamenti

Forte maltempo nella giornata delle elezioni.

L’allerta meteo della Protezione Civile, gialla e arancione in ben sette regioni, si sta confermando con forti temporali che stanno interessando gran parte della Penisola. Violenti temporali si sono abbattuti sul litorale romano, a Napoli e provincia, in Toscana e nelle Marche. Un fortissimo temporale ha colpito Napoli e gran parte della Campania, causando allagamenti e disagi alla circolazione stradale in diversi punti della città. Nella Riviera di Chiaia alcuni tratti di strada si sono completamente allagati.

La pioggia continua a cadere, rendendo anche complicato raggiungere i seggi elettorali. A Napoli, nelle isole, nella Penisola sorrentina e in provincia di Caserta è scattata l’allerta meteo arancione. Ecco alcune delle immagini arrivate nelle scorse ore dal capoluogo campano.

Maltempo in Toscana: auto intrappolate nel fango

In Toscana alcune persone sono state salvate dai pompieri mentre erano intrappolate con le auto nel fango a causa dell’esondazione di alcuni torrenti.

Il fatto è accaduto a Montaperti, in provincia di Siena, durante l’ondata di maltempo che ha colpito la regione. Due vetture sono state investite dalla piena. Nella stessa zona altri interventi dei pompieri per i danni dovuti alla pioggia nei pressi di Colle Val d’Elsa e Poggibonsi. Uno ha riguardato la rimozione di una pianta sull’Autopalio Siena-Firenze all’altezza dell’uscita di Colle Sud. Altri sue interventi simili sempre sull’Autopalio nei pressi dell’uscita Badesse e all’altezza di Siena Nord.