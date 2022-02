Mamma fa cadere la figlia di 3 anni nella gabbia dell’orso allo zoo: arrestata

Mamma fa cadere la figlia di 3 anni nella gabbia dell'orso allo zoo, l'animale per fortuna non ha reagito. La mamma è stata arrestata per tentato omicidio.

La mamma di una bambina di 3 anni è stata arrestata per aver volontariamente messo la figlia in una situazione di estremo pericolo. Nello specifico la donna ha fatto cadere la bimba nella gabbia dell’orso nello zoo di Tashkent, capitale dell’Uzbekistan, con la piccola che avrebbe fatto un volo nel vuoto di diversi metri prima di atterrerare all’interno del recinto dell’animale.

La bambina avrebbe riportato delle gravi ferite.

Mamma fa cadere la figlia nella gabbia dell’orso

Ad incastrare la mamma sono state le telecamere di videosorveglianza dello zoo dai filmati delle quali si vede la donna che, intorno alle 12 di venerdì 28 gennaio, ha messo la figlia oltre la recinzione, poggiandola con i piedi sul parapetto, salvo poi lasciarla cadere nel vuoto.

La figlia finisce nella gabbia dell’orso, mamma arrestata

È sempre dal video che si vede l’orso bruno causico avvinarsi alla bambina per odorarla, per poi allontanarsi. Il pronto intervento del personale dello zoo ha evitato la tragedia e, una volta fatto rientrare l’animale nella tana, ha provveduto a fornire assistenza medica alla bambina.

Arrestata mamma che fa cadere la figlia nella gabbia dell’orso

Attualmente la piccola è ricoverata presso il Dipartimento di Chirurgia e Neurochirurgia Pediatrica dell’ospedale di Tashkent principalmente per le lesioni dovute alla caduta da 5 metri di altezza. Le sue condizioni vengono definite stabili, mentre lo zoo ha fatto sapere che le spese mediche verranno coperte completamente da loro. Quanto alla madre è stata, come detto, arrestata per tentato omicidio e al momento non c’è ufficialità in merito alle motivazioni che l’avrebbero spinta a compiere questa brutale gesto.