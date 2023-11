La mamma 35enne sfruttava il figlio per i suoi traffici loschi con il compagno: lo faceva spacciare per non destare sospetti

Tutto è iniziato dalle indagini su un 50enne di Andria, fermato in flagranza di reato mentre stava spacciando droga. L’uomo, che era stato trovato anche in possesso di armi, è finito in carcere e dallo studio del caso è emerso che anche la sua compagna, una 35enne fosse coinvolta nel losco giro. La donna, mamma di due figli avuti in una precedente relazione, sfruttava uno dei suoi bambini per consegnare la droga e ricevere i pagamenti.

Mamma fa spacciare il figlio: le indagini

Secondo quanto si apprende, la mamma e il suo compagno usavano il bambino di 9 anni per consegnare la droga ai clienti e per andare a recuperare i soldi da coloro che erano indebitati con la coppia. I due credevano che usando il bambino avrebbero destato meno sospetti, ma lo stesso 50enne è stato colto in flagranza di reato e arrestato dai carabinieri. Gli agenti hanno perquisito la sua casa e hanno trovato armi e droga.

Mamma fa spacciare il figlio: è in carcere

Da quel momento, sono iniziate le indagini sulla vita e sulle operazioni dell’uomo porrtate avanti con intercettazioni ambientali, telefoniche e pedinamenti. In pochi giorni è sembrato evidente il coinvolgimento della donna di 35 anni e del piccolo che, secondo le informazioni raccolte dai carabinieri, avrebbe lavorato con almeno otto diversi clienti. Ora anche la mamma è finita in manette.