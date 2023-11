Uno psicologo di 40 anni di Montecatini Terme è stato arrestato con l’accusa di abusi sessuali su pazienti minorenni. Le indagini sono partite dalla denuncia di una ragazzina di 14 anni.

Abusi sessuali su minorenni: arrestato psicologo a Montecatini

Uno psicologo di 40 anni di Montecatini Terme, in provincia di Pistoia, avrebbe abusato sessualmente di alcune pazienti che aveva in cura, quasi tutte minorenni, tra cui una 14enne. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di abusi sessuali aggravati. I fatti sarebbero stati commessi dal 2013 al 2023, nei confronti di 10 pazienti, di cui sette minorenni. L’indagine condotta dalla polizia è partita dalla denuncia formalizzata a gennaio 2023 da una delle vittime, che all’epoca dei fatti aveva 14 anni. La giovane aveva conosciuto lo psicologo durante alcuni incontri di presentazione organizzati da un istituto scolastico. L’uomo avrebbe abusato delle 10 pazienti che “trovandosi in condizioni di fragilità e vulnerabilità, si erano rivolte al professionista per risolvere le loro problematiche personali“.

Abusi sessuali su minorenni: le indagini

Una volta attirata la simpatia delle pazienti, lo specialista, che era anche consulente di consultori attivati nelle scuole, le invitava a sottoporsi a terapia privata nel suo studio, inizialmente insegnando tecniche di respirazione e rilassamento, poi usandone altre definite “irregolari”, che prevedevano il contatto fisico. Le vittime subivano palpeggiamenti. Al medico sono stati sequestrati pc, hard-disk e cellulari, su cui sono emersi i contatti con le ragazze e chat sui social con cui era anche iscritto con profili anonimi. Gli agenti hanno raccolto testimonianze di altre 8 vittime, di cui 7 minorenni. Dopo diversi controlli la Procura ha chiesto al Gip del Tribunale di Pistola l’emissione di una misura restrittiva in carcere.