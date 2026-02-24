"Mamma non è successo niente", Laura Pausini e l'errore al Festival di Sanremo

Laura Pausini è sempre più mattatrice della prima puntata del Festival di Sanremo 2026, la cantante si trova sempre più a suo agio nei panni di conduttrice anche se non mancano gli scivoloni che finiscono implacabili nel polverone social di questo evento sempre più commentato da fan ed addetti ai lavori.

Laura Pausini e il suo Festival di Sanremo

Laura Pausini è assieme a Can Yamal la co-conduttrice della prima puntata del Festival di Sanremo e già nelle prime ore è stata al centro dell’attenzione.

Prima i commenti sulla bellezza dell’attore turco, poi le belle parole su Gianna Pratesi donna di 105 anni che ha votato per la prima volta per la Repubblica nella votazione del 1946.

La gaffe hot della cantante

Laura Pausini è stata protagonista di uno scivolone piccante intorno alle 23, quando, come riportato da Libero.it ha fatto un raffronto hot nei confronti del microfono.

Lei infatti ha esordito con “ce l’ho in mano” un commento di per sé tranquillo se non fosse per il suo sguardo malizioso e il commento rivolto all’oggetto.

Il tentativo di difesa nel messaggio verso la madre “Mamma non è successo niente” per scagionarsi dall’equivoco che implacabile aveva già fatto il giro dei social.

In generale sino ad ora l’esperienza di Laura Pausini al Festival di Sanremo è stata positiva con sprazzi di divertimento e professionalità tipica del suo calibro artistico.