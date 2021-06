Dopo aver pranzato in un locale del New Hampshire, un misterioso cliente ha voluto lasciare ai camerieri una mancia di ben 16mila dollari.

I camerieri del “The Stumble Inn” di Londonderry non ci volevano credere quando hanno visto lo scontrino, eppure un cliente che aveva appena pranzato nel locale dove lavorano gli aveva appena lasciato una mancia di ben 16mila dollari a fronte di un conto di 37 dollari.

Un gesto più che generoso che ha lasciato senza parole sia i dipendenti che il proprietario del ristorante, sito nello stato americano del New Hampshire.

Mancia da 16mila dollari per un conto di 37, il cameriere: “Ho pensato fosse un errore”

L’episodio è avvenuto lo scorso 12 giugno quando un cliente del locale, definito da una delle cameriere “una specie di uomo misterioso”, ha consumato un semplice menù composto da un paio di hot dog, patatine e alcuni cocktail, lasciando poi una mancia di 16mila dollari ai camerieri.

Questi ultimi si sono accorti dell’ingente somma al momento della chiusura serale, quando si va a fare il conto di tutte le mance per poi dividerle tra i dipendenti.

Mancia da 16mila dollari per un conto di 37, senza parole il proprietario del locale

A commentare l’incredibile avvenimento è intervenuto anche il proprietario del locale Mike Zarella, il quale ha affermato che mai in tanti anni di lavoro aveva mai visto un episodio di questo tipo: “Ci lavoro da molto tempo e non avrei mai pensato che mi sarebbe capitata una cosa del genere.

Ho pensato che fosse un errore“.

Ripresosi dall’incredulità, il proprietario ha ricontattato il cliente per chiedergli se non ci fosse stato qualche errore da parte sua. Ma l’uomo, che non ha voluto rivelare la propria identità, ha confermato che si trattava di una sua libera scelta dopo aver visto il duro lavoro che fanno i camerieri nel locale.

Mancia da 16mila dollari per un conto di 37, le parole di una delle cameriere

Anche la cameriera Michelle McCudden ha commentato il gesto dell’uomo, spiegando che: “Siamo saliti e lo abbiamo ringraziato. È stato un anno davvero difficile per tutti noi. Colui che ha fatto un gesto del genere ha ripristinato la mia fiducia nell’umanità. Ha solo detto che abbiamo lavorato davvero duramente e che voleva fare qualcosa di buono e che davvero voleva che lo avessimo”. Nel locale lavorano attualment 12 persone, che grazie alla mancia dell’uomo potranno ora avere 1.333 dollari a testa.