Tragedia a Manfredonia, dove i due bambini di origine romena di 6 e 7 anni dati ieri per dispersi, sono stati ritrovati morti dai vigili del fuoco. I corpi dei due minori sono stati rinvenuti all’interno di una vasca d’irrigazione di un’azienda agricola del paese della provincia di Foggia.

Manfredonia, trovati morti i due bambini dispersi: erano caduti nella vasca d’irrigazione

“Un intervento drammatico” – così è stato definito il soccorso dei vigili del fuoco e dei sommozzatori che si sono occupati del ritrovamento dei due corpi senza vita dei bimbi romeni di 6 e 7 anni scomparsi ieri. Ore di grande apprensione che sono terminate nel peggiore dei modi: i due minori, nel momento in cui sono stati avvistati dagli uomini dei soccorsi, erano già morti. I vigili del fuoco e i genitori dei bambini hanno visto le loro ciabattine abbandonate vicino ad una vasca d’irrigazione di un’azienda agricola larga 40 metri e profonda 3, e hanno subito temuto il peggio.

L’allarme del pomeriggio e la morte dei due bambini

L’allarme era scattato nel pomeriggio di ieri, martedì 11 Luglio, quando i genitori non hanno più visto rientrare a casa i due bambini. Mamma e papà hanno allertato i soccorsi e subito sono inziate le ricerche che, purtroppo, si sono concluse nel peggiore dei modi. Secondo le prime ipotesi, pare che i due bimbi abbiano deciso di tuffarsi di loro spontanea volontà nel vascone per rinfrescarsi in una giornata calda, salvo poi non riuscire più ad uscire.