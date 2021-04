Manifestazione degli autonomi, in piazza è presente anche Sandra Milo

Si è tenuta a Roma la manifestazione di autonomi, ristoratori, lavoratori del turismo e operatori dello spettacolo. Tra è intervenuta Sandra Milo.

“Basta parole, vogliamo i fatti”, queste le parole dell’attrice Sandra Milo che è intervenuta a Roma nella manifestazione di autonomi, partita iva, ristoratori e lavoratori dello spettacolo che si è tenuta giovedì 8 aprile 2021. Un intervento quello di Sandra Milo che cerca di chiedere delle risposte da parte del Governo a cominciare dalle persone che si sono viste chiudere l’attività a causa della pandemia.

“I politici devono scendere tra la gente, sentirla, guardarla, e non solo nelle dimostrazioni”, ha spiegato Sandra Milo.

Manifestazione degli autonomi, le parole di Sandra Milo

Si è tenuta a Roma nella giornata di giovedì 8 maggio la manifestazione di autonomi, lavoratori del settore della ristorazione e gli operatori dello spettacolo che sono scesi in piazza per chiedere al Governo che vengano prese decisioni per sostenere autonomi, operatori dello spettacolo e quanti stanno soffrendo questo periodo di pandemia.

Tra loro è scesa in piazza la nota attrice Sandra Milo che ha chiesto che il Governo porti i fatti attraverso un cambio di passo: “Gli attori che fanno la fame, le maestranze, tutta quella gente i tecnici che lavorano con il teatro, con il cinema, con lo spettacolo, loro come fanno? Vacciniamoci tutti, è giusto, ma basta parole, vogliamo i fatti”, le parole dell’attrice.

Ha poi aggiunto: “Bisogna aiutare la gente, la gente che è povera e non ce la fa, che ha chiuso, ha finito le attività, che ha investito tutti i pochi soldi che aveva in una piccola attività, è terribile, una tragedia.

Se il nemico non si può battere cerchiamo di viverci insieme e andare avanti”.