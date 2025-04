Manila Nazzaro interviene su Lorenzo Amoruso: rivelazioni inaspettate a The C...

A The Couple, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si ritrovano al centro di un acceso confronto. Le rivelazioni su una data mettono in discussione la verità di entrambi.

A volte basta una data. Un numero, una frase, una memoria che vacilla. E poi, tutto esplode.

È successo così, senza preavviso, durante la prima puntata di The Couple. Manila Nazzaro e Stefano Oradei, lì per raccontarsi, si sono ritrovati nel mezzo di qualcosa di molto più grande di un semplice gioco di coppia.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, bufera social: spunta una data che cambia tutto

Le regole erano chiare: domande, risposte sincere. Almeno sulla carta, ma una in particolare ha innescato la miccia: “Quando c’è stata la vostra prima volta?”.

Una data, che ha fatto scattare un allarme. Non solo tra chi guardava, ma soprattutto fuori.

Lorenzo Amoruso, ex compagno di Manila Nazzaro, non ha perso tempo. Neanche un’ora, forse. Appena finita la puntata, eccolo spuntare su Instagram. Il tono? Nessun dubbio: velenoso. “Per le bugie ci vuole memoria, per la verità le pa**e.”

Un messaggio secco, diretto. Poi ha rincarato la dose. Condividendo un video di Biagio D’Anelli — volto noto al mondo del gossip — che non ha risparmiato critiche alla nuova coppia.

“Una bugia dietro l’altra”, ha detto D’Anelli, sottolineando le contraddizioni emerse tra le versioni passate e quelle raccontate ora, sotto i riflettori.

E il dettaglio che fa più rumore riguarda proprio quella frase, detta da Manila a Verissimo: “Non ho mai tradito Lorenzo Amoruso, ci siamo lasciati a gennaio, la relazione con Stefano è iniziata a marzo.” Peccato, però, che nel reality sia spuntato fuori un “ti amo” già a gennaio fanno notare i fan.

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro, botta e risposta al veleno: la verità resta un mistero

La risposta di Manila non si è fatta attendere. Poche ore dopo, in diretta, con voce ferma e sguardo fisso: “Io lo immaginavo che sarebbero usciti questi titoli.”

E poi, la stoccata: “Chi vive nella menzogna… i conti vengono a galla.” Ma non si è fermata lì. Ha parlato di silenzi scelti, di figli da proteggere, di verità non dette. E di un passato che, a suo dire, non sarebbe stato esattamente facile.

“Ho allontanato me e i miei figli da quella persona per motivi che non erano corretti in quella casa.”

Una frase che pesa tanto. Stefano, nel frattempo, le è accanto, lei lo definisce “l’uomo che ha salvato me e la mia famiglia.”

Fine della storia? Neanche per sogno.

Amoruso è tornato alla carica., ribadendo la sua verità, la sua versione dei fatti. “Dopo più di due anni di insulti, menzogne e ricami… la verità è venuta fuori.”

E mentre i fan si dividono, una cosa è certa, la partita è ancora tutta aperta. E il prossimo round — inutile dirlo — non tarderà ad arrivare.