La Manovra 2024 è stata presentata al Parlamento dopo una riunione della maggioranza, portando notevoli modifiche ai bonus fiscali.

Bonus e agevolazioni fiscali: novità in campo immobiliare

La detrazione Irpef del 50% sull’IVA per l’acquisto di case di classe A e B, introdotta con la precedente Manovra, non è stata rifinanziata, rischiando di essere abolita nel 2024; la detrazione del 50% per mobili ed elettrodomestici per arredare immobili in ristrutturazione vedrà una riduzione della spesa massima consentita, da 8.000 euro a 5.000 euro a partire dal 1° gennaio 2024.

Il Superbonus, ora al 90%, scenderà al 70% nel 2024, ma rimarrà al 110% per i lavori avviati nel 2022 su unifamiliari e condomini fino alla fine del 2023.

Altri incentivi edilizi come bonus ristrutturazioni, ecobonus, bonus verde e bonus barriere architettoniche rimarranno invariati per almeno un altro anno.

Manovra 2024: novità per bonus ed ecobonus

La Manovra estenderà le agevolazioni sui mutui prima casa per giovani sotto i 36 anni fino al 31 dicembre 2024, con ulteriori risorse. Sarà introdotto un bonus più generoso per i nuclei familiari con un minore sotto i 10 anni e un ISEE fino a 40.000 euro che avranno un nuovo bambino dal 1° gennaio 2024, con un beneficio massimo di 3.600 euro. Il credito d’imposta del 50% per sistemi di filtraggio e mineralizzazione dell’acqua sembra essere omesso dalla Manovra e potrebbe essere eliminato dal 2024. Il bonus trasporti da 60 euro sugli abbonamenti ai mezzi pubblici non riceverà nuove risorse. La Manovra introdurrà 600 milioni per la social card “Dedicata a te,” destinata all’acquisto di beni di prima necessità, carburanti e abbonamenti al trasporto pubblico, ma sarà riservata ai nuclei con un ISEE fino a 15.000 euro.

Dal 2024, il bonus App18 da 500 euro per i neomaggiorenni sarà sostituito dalla Carta cultura e dalla Carta del Merito, entrambe da 500 euro e cumulabili, ma con requisiti specifici di reddito.