Manovra, Di Battista contro Meloni: "È Draghi sotto copertura"

Sulla Manovra del governo Alessandro Di Battista va diritto ed ironico contro Giorgia Meloni: “È Mario Draghi sotto copertura”.

L’ex esponente dei Cinquestelle e scrittore esprime un giudizio durissimo sulla premier in carica ed acclude alle sue considerazioni social anche un fotomontaggio in cui il volto dell’ex premier Mario Draghi viene incorniciato dalla chioma bionda dell’attuale presidente del consiglio e leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

Manovra, Di Battista contro Meloni

Il giudizio dell’ex deputato 5 Stelle arriva in ordine allo strumento economico del governo Meloni che rimanda a suo dire a quello dell’esecutivo Draghi.

A dare sponda alle considerazioni di Di Battista quelle del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgietti in ordine al dietrofront del Governo sul Pos. E su Facebook Di Battista ha scritto: “Dunque, dopo giornate intere a chiacchierare sulla fantomatica (e venduta come fosse rivoluzionaria) norma sul Pos, il governo dei sedicenti sovranisti fa marcia indietro e la cancella. Il tutto per non scontentare l’UE”.

Il dietro front sul pos e le “scemenze”

“In pratica la soglia minima di 60 euro per l’obbligo del Pos non esiste più. La Meloni si è arresa a Gentiloni, che già a leggerla così fa piuttosto ridere”. E in chiosa: La verità è che la maggioranza “ci ha voluto distrarre con svariate scemenze, per non farci concentrare sulla sostanza”.