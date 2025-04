Il frontman degli Afterhours sarebbe pronto a lasciare il programma ma, come mai?

Manuel Agnelli, frontman degli Afterhours, sarebbe pronto a lasciare X Factor, dove è giudice. Ma, come mai? Scopriamolo insieme.

Manuel Agnelli lascia X Factor?

Nelle ultime ore sta circolando una clamorosa indiscrezione riguardante Manuel Agnelli, frontman degli Afterhours e giudice di X Factor. Il cantante sarebbe infatti vicino all‘addio del talent show musicale. A lanciare l’indiscrezione l’esperto Gabriele Parpiglia nella sua newsletter: “Manuel Agnelli ha deciso di lasciare il programma.

Una scelta senza ripensamento, totale e definitiva quella del rocker, che ha lasciato un’impronta indelebile all’interno del programma, perché ha rappresentato un’autentica ventata di novità nel panorama televisivo musicale italiano”. Ma, come mai Manuel Agnelli lascia X Factor? Scopriamolo insieme.

Manuel Agnelli lascia X Factor: il retroscena che nessuno si aspettava

Gabriele Parpiglia nella sua newsletter ha lanciato un’incredibile indiscrezione, ovvero l’addio di Manuel Agnelli, dopo 5 stagioni, a X Factor. Ma, come mai? La scelta sarebbe “il non rapporto con un altro giudice“, ovvero Achille Lauro: “il motivo dell’attrito sarebbe legato al rapporto mai nato con Achille Lauro, che al contrario ha sempre stimato Agnelli. La produzione sta cercando un nuovo giudice.” Al momento nessuna conferma ufficiale dell’addio di Manuel Agnelli. Confermati invece come giudici appunto Achille Lauro, Paola Iezzi e Jack La Furia. Alla conduzione rimane Giorgia.