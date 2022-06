“Manuel e Lulù, lite dal fisioterapista”, ma lui replica e smentisce

Manuel Bortuzzo ha rotto il silenzio in merito a una presunta lite avuta da Lulù e suo padre durante una sua seduta di fisioterapia.

Secondo un rumor diventato sempre più insistente in rete nelle ultime ore, Lulù Selassié e Franco Bortuzzo avrebbero finito per litigare durante una seduta di fisioterapia di Manuel Bortuzzo. La notizia è stata smentita da Manuel Bortuzzo, che ha replicato con parole al vetriolo.

Manuel Bortuzzo: la smentita

In queste ore diversi settimanali hanno riportato la notizia di una presunta “verità mai svelata” circa la rottura avvenuta tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié all’indomani del GF Vip. Secondo i rumor in circolazione la principessa etiope avrebbe avuto una furibonda lite con Franco Bortuzzo dopo aver preteso di entrare con Manuel nella stanza in cui avrebbe dovuto svolgere la fisioterapia (e dove era atteso lui solamente).

La questione sembra esser stata smentita dallo stesso Bortuzzo, che avrebbe commentato la notizia affermando: “Quanto vi piace dire str….te, buon lavoro, di me..a”. Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli?

L’addio a Lulù

Ufficialmente Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sarebbero lasciati per incompatibilità e il nuotatore nelle ultime settimane è stato più volte avvistato in compagnia della sua ex, Federica Pizzi. In tanti sono curiosi di sapere se tra i due ci saranno presto ulteriori novità, mentre per quanto riguarda Lulù Manuel ha dichiarato: “La fine è arrivata per divergenze di vedute che non si potevano superare.

Ci abbiamo provato, ma non è bastato”, e ancora: “La nostra storia resta una bella parentesi che non ha trovato riscontri nella vita reale”.

Lulù Selassié, dal canto suo, ha affermato che la famiglia del nuotatore avrebbe avuto un importante ruolo nel loro addio.