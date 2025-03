Ieri, domenica 16 marzo a “Domenica In”, Mara Venier si è emozionata ascoltando Sandro Giacobbe raccontare la sua malattia, che lo ha costretto sulla sedia a rotelle. Pensando al marito, Nicola Carraro, la conduttrice non ha trattenuto le lacrime in diretta.

Mara Venier e Nicola Carraro: i problemi di salute

Mara Venier e suo marito, Nicola Carraro, stanno vivendo un momento difficile a causa delle condizioni di salute di lui. Da circa due mesi, Carraro è in cura per l’aggravarsi di una patologia polmonare preesistente, che lo ha debilitato al punto da costringerlo a utilizzare una sedia a rotelle.

“Una combinazione micidiale tra ernia del disco e polmoni mi ha steso. Faccio fisioterapia, ho perso 9 chili, sono tornato a vivere a Milano e sono qua”, ha dichiarato l’uomo sui social.

Nonostante le difficoltà, la coppia affronta la situazione con forza e determinazione, cercando momenti di serenità come la recente fuga organizzata dalla Venier per regalare al marito un po’ di relax e benessere.

Mara Venier e Nicola Carraro: la decisione dopo le lacrime a Domenica In

Subito dopo la diretta della puntata di Domenica In, Mara Venier ha preso il treno per tornare a Milano dal marito Nicola Carraro. Questa volta, però, il viaggio aveva un sapore speciale: una piccola pausa dedicata al benessere e al relax di coppia.

In un video condiviso sui social, i due appaiono sorridenti e sereni, felici di concedersi qualche giorno lontano dalla routine. La destinazione scelta per questa breve fuga è Abano Terme, rinomata località termale in provincia di Padova, perfetta per ritrovare un po’ di tranquillità e riposo.