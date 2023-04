Mara Venier invita Jerry Calà a Domenica In e si sfoga con gli hater: "Riflettete, pensate prima di scrivere delle cose che lì per lì possono anche ferire"

Venerdì 17 marzo 2023, Jerry Calà ha avuto un infarto mentre si trovava a Napoli per lavoro. L’attore è stato immediatamente soccorso e operato, e dopo essersi ripreso, domenica 2 aprile è stato invitato dall’ex moglie Mara Venier a Domenica In.

Nonostante il matrimonio tra i due non sia andato bene, infatti, tra Venier e Calà sono rimasti affetto e amicizia, che oggi includono anche le loro nuove famiglie. Venier è sposata con Nicola Carraro, Calà con Bettina Castioni.

Mara Venier: “Tra me e Jerry Calà è nata un’amicizia profonda, mio marito non ha gelosie retroattive”

Evidentemente infastidita da qualche commento apparso in rete dopo il malore di Jerry Calà, Mara Venier ha voluto chiarire la situazione durante la sua trasmissione. “Che c’entra Jerry? Nicola cosa dice? Io e Jerry siamo stati per otto anni compagni di vita. Ci siamo stati sposati all’estero. Poi ci siamo lasciati dopo un rapporto d’amore. È nata un’amicizia così profonda che è la dimostrazione che quando ci si lascia si può recuperare tutto come abbiamo fatto noi due, da ex marito e moglie. Nicola non ha gelosie retroattive, siamo una famiglia allargata e ci vogliano tutti un gran bene“, ha precisato la conduttrice.

“Quindi ‘ste frasi stupide che a volte scrivete… Riflettete, pensate prima di scrivere delle cose che lì per lì possono anche ferire, ma dopo cinque minuti…“, ha aggiunto Venier, rivolgendosi direttamente agli autori dei commenti. “Abbiamo la fortuna di avere due compagni come Nicola e Bettina che sono intelligenti”, ha voluto specificare Calà. “Sono pezzi di vita che non si dimenticano”, ha concluso la conduttrice.

A provare quanto detto da Venier, ci ha pensato anche la figlia, Elisabetta Ferracini, che ha voluto abbracciare l’attore. “Per me Jerry è famiglia, ci hai fatto spaventare”, ha spiegato. “Tu gli hai fatto da papà”, ha commentato Venier.

Jerry Calà: “Ricevere tanto affetto è stato una sorpresa, mi ha aiutato molto”

Jerry Calà ha ripercorso quanto accaduto a Napoli. “Io sono sempre stato attento al cuore, ho fatto sempre dei controlli. Quando ho avuto il malore con questo peso fortissimo allo stomaco ho pensato a un’indigestione. Poi però ho capito che c’era qualcosa di più e grazie al tempestivo intervento del 118 e alla collaborazione dell’hotel, sono stato subito soccorso. Mi hanno fatto un elettrocardiogramma e dato un antidolorifico. Il dolore non passava e mi hanno portato via in questa clinica dove c’era già lo staff pronto. Mi hanno operato subito e mi hanno messo gli stent“, ha raccontato l’attore.

“Non ho avuto paura di morire, sono stato subito rassicurato. E sono stato molto fortunato: ho più paura adesso, ma passerà. La paura ti rimane“, ha spiegato Calà, che ha poi voluto ringraziare il pubblico per il sostegno ricevuto: “Ricevere tanto affetto è stato una sorpresa. La conferma che ho fatto qualcosa di buono in tutti questi anni di carriera. Credo che questa ondata di amore mi abbia aiutato molto. Ora devo lavorare un po’ meno in situazioni che non mi stressino. Ho annullato tantissimi spettacoli e per questo chiedo scusa al pubblico. A poco a poco tornerò“.

Per salutare Calà, sono infine intervenuti in studio, oltre al figlio, tanti amici: Christian De Sica, Ezio Greggio e Massimo Boldi, che a un certo punto ha perso il suo apparecchio acustico.

